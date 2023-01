Covid-19 : la fin des arrêts de travail dérogatoires en cas de test positif

Jusqu'alors, c'était la réactivité qui prévalait. Dès qu'une personne était testée positive, elle devait s'isoler et donc, parfois, se mettre en arrêt de travail. Pour ce faire, la démarche était simplifiée. Plus besoin de se rendre chez son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail, la démarche se faisait en ligne. Il n'était plus non plus nécessaire de remplir les conditions d'ouverture de droit normalement requises. Un test positif ouvrait automatiquement le droit aux indemnités journalières de Sécurité sociale dès le premier jour d'arrêt, sans application du délai de carence.

Le décret publié ce vendredi au Journal officiel vient mettre un terme à ce régime spécifique. Il prendra fin dès le 1er février.