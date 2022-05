"Un risque de casser la dynamique" : la fin du masque dans les transports est-elle pertinente ?

Il règne comme un parfum de monde d'avant sur le pays. Dès ce lundi, les Français ne sont plus obligés de porter le masque dans les transports en commun, ainsi que l'a décidé le gouvernement. Se couvrir le nez et le visage, geste imposé depuis deux ans, n'est désormais plus que "recommandé" dans les bus, trains ou métros, comme l'a affirmé ces derniers jours le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Une décision qui intervient deux mois après la fin du pass vaccinal, et marque la fin des restrictions contre le Covid-19, hormis dans les services de santé. Mais est-elle judicieuse et justifiée scientifiquement ? Peut-elle entraîner un rebond épidémique ? Le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), répond à TF1info.

Dès ce lundi, les Français peuvent tomber le masque dans les transports. Bonne idée ?

Je trouve que cette décision est politique plus que scientifique. N'oublions pas qu'il s'agit d'une pandémie, et non d'une épidémie française. Il ne suffit pas de décider que la pandémie est terminée pour qu'elle le soit vraiment. La fin du masque obligatoire dans les transports me semble précipitée et ne dépend d'aucun indicateur. Elle aurait pu être conditionnée à une circulation du virus extrêmement basse.