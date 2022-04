Covid-19 : la fin du masque dans les transports "raisonnable" cet été, assure Emmanuel Macron

Il y a quelques semaines, le port du masque a été levé dans les lieux clos, mais il est encore obligatoire dans les transports. Jusqu'à quand ? Emmanuel Macron a répondu à cette question ce vendredi soir lors d'une interview dans le média Brut : "Il faut être pragmatique comme on l'a été à chaque fois. Protéger de manière proportionnelle et pragmatique. On l'a laissé dans les transports en commun parce que l'épidémie continue à monter. Là on a passé le pic, donc ça baisse. Si la baisse se confirme, à un moment donné, on va le lever", avance-t-il.