Covid-19 : la France abandonne les tests pour les voyageurs vaccinés, l'Europe devrait suivre

Le variant Omicron recule, les restrictions aussi. Alors que les indicateurs de l'épidémie virent au vert dans le pays, le gouvernement allège peu à peu les mesures destinées à le contrer. Depuis une semaine, le télétravail n'est plus obligatoire, le masque à l'extérieur non plus, et les jauges dans les établissements recevant du public assis ont été abandonnées. Mais pour les voyageurs venus de l'étranger, rien n'a changé... pour le moment.

Pour entrer sur le territoire français en provenance des pays situés en dehors de l'espace européen, un test négatif récent est imposé. Mais le gouvernement va bientôt revenir sur cette décision, et annoncer la fin des tests négatifs à l'arrivée en France. "Nous avions rajouté au mois de décembre des tests" avec la vague Omicron, a rappelé ce mardi le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, interrogé sur France 2. "Nous annoncerons dans les prochains jours la levée de ces tests."