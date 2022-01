Covid-19 : la France dépasse la barre des 130.000 décès

Un triste seuil symbolique est dépassé. La barre des 130.000 décès liés au Covid-19 a été franchie ce jeudi 27 janvier, moins de deux ans après le début de l'épidémie, selon les chiffres de Santé publique France. Au total, depuis l'apparition du virus sur le territoire début 2020, 130.015 personnes infectées sont décédées à l'hôpital, en maison de retraite ou dans d'autres établissements médico-sociaux, des suites de la maladie.

Ce jeudi, l'agence sanitaire a enregistré 273 décès supplémentaires. Ces dernières semaines, cet indicateur oscille entre 200 et 400 nouveaux décès par jour. Un niveau loin de celui atteint lors de la première vague (plus de 500), mais qui n'avait plus été aussi élevé depuis mai 2021.