Covid-19 : la France a levé les restrictions sanitaires trop "brutalement" selon l’OMS

Face à un fort regain de l’épidémie partout en Europe et à la baisse des restrictions, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, ont levé trop "brutalement" leurs mesures anti-Covid. Le sous-variant BA.2 se répand de plus en plus. Selon les épidémiologistes, il serait 30% plus contagieux que le BA.1. Actuellement le nombre de cas de Covid-19 est à la hausse dans 18 des 53 pays de la zone de l’OMS Europe.