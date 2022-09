Covid-19 : la France pourrait-elle affirmer que la pandémie est "terminée", comme Joe Biden aux États-Unis ?

Car outre-Atlantique, environ 460 personnes décèdent des suites du Covid-19 chaque semaine, toujours d'après le New York Times. "Les Américains peuvent-ils se satisfaire du niveau de mortalité enregistré encore en ce moment ?", s'interroge le Pr Flahault. "Je ne suis pas certain que les États-Unis, pas plus que l'Europe, aient complètement réglé le problème."