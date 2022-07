Covid-19 : après l'avis de la HAS, le gouvernement s'oppose aussi à la réintégration des soignants non vaccinés

Les soignants non vaccinés toujours pas les bienvenus dans les couloirs des services de soins. Saisie par le gouvernement, la Haute autorité de santé (HAS) s'est prononcée ce vendredi contre leur réintégration. Dans un communiqué, elle se dit "favorable au maintien de l'obligation de vaccination contre (le) Covid-19 des personnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux".

La HAS, dont les avis servent de base aux décisions de santé publique du gouvernement, "considère que les données ne sont pas de nature à remettre en cause, aujourd'hui, cette obligation vaccinale", compte tenu "du contexte épidémique dynamique, des incertitudes sur l'évolution de l'épidémie dans les prochains mois, et de l'efficacité d'un schéma vaccinal complet à réduire le risque d'être infecté et de transmettre la maladie".