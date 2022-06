Covid-19 : la ministre de la Santé recommande le masque "dans les lieux où il y a trop de promiscuité"

Alors que la situation épidémique semblait se calmer et que la plupart des mesures barrières ont été levées le 14 mars dernier, les tests positifs en France augmentent à nouveau depuis un mois. En cause, le variant BA.5, que la ministre Brigitte Bourguignon a qualifié de "très transmissible, mais dont les symptômes sont moins graves que ceux dont on a pu connaître dans les variants historiques". Pour autant, le nombre de contaminations a triplé ces trois dernières semaines, passant de moins de 18.000 cas par jour fin mai à plus de 54.000 mercredi 22 juin (en moyenne sur sept jours).

Selon les données fournies par Santé Publique France, 79.852 cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures, soit une hausse de 50% par rapport à jeudi dernier. La moyenne sur la semaine écoulée, de 58.000 nouveaux cas par jour, est au plus haut depuis fin avril.