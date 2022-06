Covid-19 : la ministre de la Santé "demande aux Français de remettre le masque" dans les transports

Le répit aura été de courte durée. Depuis le 16 mai dernier, le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Six semaines plus tard, le gouvernement appelle pourtant les Français à le sortir à nouveau des tiroirs. Face à la hausse du nombre de cas de Covid-19, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, souhaite que la population se couvre le nez et la bouche.