Covid-19 : une fuite de laboratoire "très probablement" à l'origine de la pandémie, selon un ministère américain

La communauté scientifique estime qu'il est crucial de connaître les origines de cette pandémie pour pouvoir mieux combattre ou même éviter la prochaine. Mi-février, le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'était engagé à tout faire pour obtenir "une réponse" sur les origines du Covid-19, démentant fermement des informations selon lesquelles l'organisation aurait renoncé à son enquête.

L'OMS a aussi créé en octobre 2021 le Groupe consultatif scientifique sur les origines des nouveaux agents pathogènes (SAGO). Sa mission dépasse largement le cadre de la seule enquête sur les origines du Covid-19 et il doit surtout établir un catalogue de meilleures pratiques pour permettre de mieux détecter et plus rapidement le vecteur de la prochaine pandémie.