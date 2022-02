Vaccination : la protéine spike peut-elle se transmettre par le lait maternel ?

Par contre, les spécialistes interrogés à ce sujet relèvent tous que la vaccination a bien un effet sur le lait. Et celui-ci est bénéfique. "Les anticorps, eux, passent dans le lait et c'est tant mieux", nous explique ainsi le Professeur à l'Université Paris Diderot, citant une récente étude parue dans la revue Obstetrics & Gynecology. Dans ces travaux, des chercheurs de l'Université du Massachusetts ont analysé les échantillons de 30 femmes, vaccinées entre janvier et avril 2021, qui ont fourni du lait maternel avant d'être inoculées, puis trois semaines après la première et la deuxième dose. Les analyses n'ont trouvé aucune protéine de pointe. Au contraire, elles ont montré que les anticorps "sont transférés via le lait maternel". Ce qui protège le nourrisson.

