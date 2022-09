Covid-19 : la vaccination peut provoquer une perturbation du cycle menstruel, confirme une étude

Suite au lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les témoignages de femmes pointant des retards ou des perturbations de leur cycle menstruel s'étaient multipliés. Plus d'un an après, une étude réalisée auprès de 20.000 femmes partout dans le monde a permis de confirmer que le vaccin modifiait la durée des règles. Cela ne serait cependant que temporaire et le cycle reprendrait sa durée habituelle peu après la vaccination.