Covid-19 : le calvaire d'une gynécologue, brièvement suspendue malgré trois doses de vaccin

Pascale Fontanié-Ravier envoie alors ses certificats par mail, reçoit la confirmation qu'elle n'est plus interdite d'exercer, et pense, à nouveau, être débarrassée de ses ennuis administratifs. Dans le même temps, l'Assurance maladie a pourtant adressé un courrier à plusieurs de ses patientes. "Votre praticien a été informé qu'il n'était plus autorisé à exercer son activité libérale", est-il écrit dans cette lettre. "Les consultations, soins et prescriptions qu'il réalise ne sont plus remboursables. Nous vous invitons à vous rapprocher d'un autre praticien."

"Des dizaines de patientes ont reçu ce courrier disant que je n'avais plus le droit d'exercer", déplore la gynécologue dans les colonnes du quotidien. "Qu'ai-je fait pour mériter ça ?", demande celle qui qualifie la lettre de "violente". Au total, 44 de ses patientes l'ont reçue, et plusieurs rendez-vous ont été annulés. "Je l'ai très mal vécu."

L'Assurance maladie, qui qualifie la situation de "regrettable", assure que ces cas ne sont pas nombreux. "Cette praticienne est la seule à Paris à être dans ce cas en 2022", indique-t-elle. Les courriers envoyés aux patientes en plein été "sont arrivés en décalé avec une information erronée". "Nous le regrettons."