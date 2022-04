Covid-19 : le nombre d’enfants souffrant d’obésité a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire

Ce travail va dans le sens de précédentes études, notamment l'une publiée à l'automne 2021 par les autorités sanitaires américaines. Plus large, celle-ci avait examiné les données de plus de 400.000 jeunes, âgés entre 2 et 19 ans, et avait conclu que leur prise de poids avait, en moyenne, été deux fois plus rapide depuis le début de la pandémie. "L'augmentation était la plus marquée chez les personnes déjà obèses avant la pandémie, et chez les plus jeunes enfants en âge d'être scolarisés", avait conclu ce travail.