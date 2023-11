Covid-19 : le variant Pirola à l'origine d'un nouveau symptôme touchant le visage ?

Outre les symptômes classiques du Covid, désormais bien connus des patients, à savoir respiratoires et digestifs, des médecins britanniques ont récemment alerté sur un symptôme cutané vraisemblablement propre à Pirola, lui-même susceptible de déboucher sur des symptômes oculaires. "Contrairement à la plupart des variants précédents, Pirola pourrait provoquer des symptômes visibles au visage tels qu’une irritation des yeux et une éruption cutanée", a récemment expliqué le Dr Johannes Uys, médecin généraliste au Broadgate General Practice de Londres, auprès du magazine The Mirror.

Partageant la même analyse, le Dr Nighat Arif, médecin généraliste au National Health Service en Angleterre, a de son côté précisé dans l’émission The Morning que ce nouveau symptôme cutané se caractérise par un "rash cutané", à savoir des plaques rouges ou des boutons. Également observées sous les aisselles, mais principalement sur le visage, ces manifestations cutanées peuvent elles-mêmes entrainer une irritation oculaire.