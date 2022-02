Covid-19 : le pass sanitaire européen pourrait être prolongé jusqu'en juin 2023

Selon la Commission, les très nombreux cas de Covid-19 en Europe, même s'ils sont en baisse, font peser un risque pour l'avenir. "À ce stade, il est impossible de déterminer l'incidence d'une augmentation possible des infections au second semestre 2022", assure-t-elle, pointant aussi la crainte de l'apparition de nouveaux variants, potentiellement plus contagieux ou résistants à l'immunité.

En revanche, la Commission entend modifier le règlement du pass sanitaire. Certains tests antigéniques seront désormais intégrés, tandis que les Européens participant à des essais cliniques de vaccins contre le Covid-19 en bénéficieront également.