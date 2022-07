Covid-19 : le retour du masque dans les transports à Nice suspendu par la justice

En outre, la justice a estimé qu'une telle mesure contrevenait à la "liberté d'aller et venir" et "au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle". Qu'un maire impose le masque dans les transports de sa ville représente "une atteinte grave et manifestement illégale", assure le tribunal.

"Je prends acte de la décision", a tweeté Christian Estrosi, peu après l'annonce, déplorant toutefois un taux d'incidence "de 1397 cas pour 100.000 habitants dans le département des Alpes-Maritimes" et un "taux de positivité des tests de 30,65%."