Covid-19 : le sous-variant BA.2.75 d'Omicron détecté aux Pays-Bas

Le nouveau sous-variant d'Omicron progresse. Et il s'approche de la France. Un premier cas de contamination au BA.2.75, surnommé "centaure", a été détecté aux Pays-Bas dans un échantillon datant du 26 juin, a annoncé ce mercredi l'Institut néerlandais pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM). "Le variant BA.2.75 du coronavirus", déjà détecté entre autres en Inde, Australie, au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, "a maintenant également été identifié aux Pays-Bas", a déclaré le RIVM dans un communiqué.

"Nous savons peu de choses sur le BA.2.75", a précisé l'Institut, mais il "semble pouvoir contourner plus facilement la défense construite contre le SARS-CoV-2 grâce à de petits changements spécifiques". La scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, Soumya Swaminathan, a déclaré la semaine dernière que le BA.2.75 avait été signalé pour la première fois en Inde, puis dans une dizaine d'autres pays.