Covid-19 : XBB.1.5, le plus contagieux des sous-variants, bientôt dominant en Europe

Toutefois, "il n'y a aucune donnée laissant penser que XBB.1.5 est plus nocif - en termes de maladies graves et de décès - que les variants précédents", a indiqué Grace Roberts. L'OMS continue d'évaluer les données, mais pour le moment, XBB.1.5 ne porte aucune mutation connue pour augmenter la gravité de la maladie, a aussi jugé l'agence. Les sous-lignages "XBB" d'Omicron sont, aux côtés de BQ.1, les plus résistants aux anticorps accumulés lors de la vaccination et d'infections antérieures, selon l'OMS.

Une étude publiée dans la revue Cell le mois dernier a révélé que XBB.1 était ainsi 63 fois moins susceptible d'être neutralisé par des anticorps existants que le sous-variant Omicron BA.2. Il est également 49 fois plus résistant que les sous-variants BA.4 et BA.5, qui sont actuellement dominants au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays. Selon l'expert américain Eric Topol, de nouvelles recherches ont toutefois montré que les vaccins bivalents du Covid pouvaient continuer de se montrer efficaces face à lui.