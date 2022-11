Covid-19 : le vaccin de rappel de Sanofi autorisé en Europe

La laboratoire français s'est dit prêt à commencer ses premières expéditions du vaccin de rappel. "L'approbation d'aujourd'hui valide nos recherches pour développer une nouvelle solution à la pandémie de Covid-19", a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif de Sanofi, en charge de la recherche et du développement de vaccins et des opérations industrielles et commerciales, cité dans un communiqué.