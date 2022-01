Covid-19 : le vaccin Novavax prioritaire pour l'Outre-mer

Aujourd'hui, sept départements et collectivités d'outre-mer demeurent en état d'urgence sanitaire : la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des renforts, en provenance de l'Hexagone, sont d'ores et déjà présents sur place, avec 90 personnels sanitaires en Martinique, huit à la Réunion, six à Saint Martin et 50 à Mayotte. "L'évolution de la situation peut conduire à de nouveaux renforts", a promis le président de la République. "Les évacuations sanitaires sont [également] maintenues" et "une 'evasan' est en préparation depuis la Martinique vers des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine".