Covid-19 : le vaccin Pfizer contre les sous-variants d'Omicron autorisé par le régulateur européen

Vaccin contre le Covid-19, étape 2. Plus de 21 mois après le lancement mondial de la vaccination contre le virus, le laboratoire Pfizer, accompagné par BioNTech, a modifié son produit pour l'adapter aux souches actuellement en circulation. Et son nouveau vaccin a reçu ce lundi le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Le comité des médicaments à usage humain de l'EMA a recommandé d'autoriser un vaccin bivalent adapté ciblant les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5 en plus de la souche originale du SARS-CoV-2", a déclaré le régulateur européen dans un communiqué. Il n'est autorisé que pour les personnes de plus de 12 ans ayant déjà reçu au moins une injection du vaccin initial.