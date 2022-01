Omicron va-t-il faire exploser les Covid longs ?

L'hypothèse du Conseil scientifique n'est donc pas vérifiée et il faudra encore un peu de temps avant de savoir si le nouveau variant provoque lui aussi des formes graves. En effet, on parle de Covid long lorsque des symptômes sont observés au-delà de quatre semaines après l’infection initiale au SARS-CoV-2. La vague Omicron étant arrivée en France fin décembre, les premiers cas de Covid long, s'il y en a, devraient se déclarer dans les prochaines semaines.

Or, si la proportionnalité de cas de Covid long est la même pour Omicron que pour les précédents variants, 10 à 30% pourraient se déclarer dans cette situation. Une proportion non négligeable alors même que le variant Omicron a provoqué des records quotidiens de contamination, atteignant parfois des moyennes de 400.000 cas quotidiens par jour. Un enjeu que le Conseil scientifique a par ailleurs souligné dans son avis du 19 janvier, appelant à ce que des "moyens humains et financiers soient alloués à la prise en charge nécessairement prolongée dans le temps de ces patients".