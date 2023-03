Covid-19 : légère remontée des indicateurs mais la vague pourrait être "sous-estimée"

Néanmoins, le nombre de cas pourrait être encore supérieur. En effet, en raison des changements de politique sur les tests, le suivi de l'épidémie est plus compliqué. Mahmoud Zureik détaille auprès de l'AFP : "On recense entre 8000 et 10.000 nouveaux cas par jour mais compte tenu de la politique actuelle des tests, ces chiffres sont certainement largement sous-estimés." Depuis début mars, les tests Covid ne sont plus entièrement et systématiquement pris en charge par la Sécurité sociale auprès des Français vaccinés. Le remboursement intégral est néanmoins maintenu pour certaines catégories, comme par exemple les plus âgés. La semaine dernière, le nombre de tests réalisés s'établissait à 368.000, soit le niveau plus bas depuis le début de l'épidémie.