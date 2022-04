Covid-19 : les autorités sanitaires veulent faciliter les prescriptions de Paxlovid, la pilule Pfizer

La Haute autorité de santé (HAS) a rendu lundi un avis visant à faciliter la prescription du Paxlovid, la pilule anti-Covid développée par le groupe Pfizer, alors que cet antiviral reste peu donné par les médecins. "La HAS rend un avis favorable à l’inscription au remboursement de ce traitement dans cette même indication. La commission considère que le service médical rendu (SMR) par le Paxlovid® est important, notamment en raison de son intérêt de santé publique", a annoncé l'autorité dans un communiqué, rappelant toutefois que seuls les patients à risque de complications graves sont concernés. Le Paxlovid est, en fait, déjà remboursé en France. Mais il s'agit de modalités d'urgence, dite "d'accès précoce".

En rendant cet avis, qui doit désormais être entériné par le gouvernement, la HAS se prononce pour une entrée dans le droit commun. Concrètement, cette évolution rendrait la prescription beaucoup plus facile pour les médecins, qui doivent pour l'heure obéir à une procédure complexe à chaque prescription de Paxlovid, via notamment un questionnaire en ligne.