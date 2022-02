Covid-19 : la vaccination des mères durant leur grossesse protège les bébés

Les bénéfices du vaccin contre le Covid-19 face aux formes sévères de la maladie semblent également bien profiter aux bébés de mères vaccinées durant leur grossesse. C'est la conclusion d'une nouvelle étude menée par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains sur des bébés ayant jusqu'à six mois, hospitalisés entre juillet 2021 et janvier 2022 et publiée mardi.