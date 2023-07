Covid-19 : les bébés nés pendant la pandémie communiquent moins bien

Les restrictions sanitaires ont-elles eu des conséquences sur le développement des bébés nés en pleine pandémie de Covid-19 ? Selon une étude publiée des chercheurs du Royal College of Surgeons in Ireland et rapportée par The Observer, une prestigieuse université de Dublin, les enfants nés durant les trois premiers mois de confinement possèdent un niveau de communication inférieur aux nourrissons venus au monde avant l'épidémie.