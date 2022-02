Covid-19 : les centres de vaccination bientôt fermés ?

Dès lors, les 1300 centres de vaccination encore ouverts dans le pays sont-ils encore utiles, quand le vaccin peut aussi être administré en pharmacie, à l'hôpital ou chez le médecin ? D'après le ministère de la Santé, une fermeture généralisée des centres "n'est pas du tout à l'ordre du jour", même si la France compte 200 centres de moins par rapport à début janvier. "Il est absolument hors de question de fermer des centres, nous anticipons une forte demande" dans les prochaines semaines, poursuit-il.

En effet, dès le 15 février, plusieurs millions de Français (7,1 à ce jour) risquent de perdre leur pass vaccinal. À cette échéance, il faudra avoir reçu sa troisième dose quatre mois après la primo-vaccination au plus tard, tandis que la validité du certificat de rétablissement après une infection passera de six à quatre mois. "L'échéance du 15 février va conduire un nombre important de personnes à faire leur rappel", insiste le ministère de la Santé. "Tout est fait pour que ces personnes puissent le faire dans des conditions sereines. Le signal est très clair : en février, il faut être en mesure de vacciner très largement. Au-delà, on verra."