Covid-19 : les centres de vaccination sont-ils devenus déserts ?

Alors que la campagne présidentielle se rapproche à grands pas et que l'épidémie se montre moins virulente, le gouvernement communique moins sur les questions sanitaires. Qu'en est-il, dans ce contexte, de la campagne de vaccination ? En ligne, des internautes laissent entendre que le centres de vaccination seraient totalement vides. "J’ai été faire un tour dans un vaccinodrome. Y a plus personnes, les soignants se piquent entre eux tellement ils s’emmerdent", ironise un internaute, déclenchant des réactions amusées. Si des centres de vaccinations ferment au fil des semaines et que le nombre d'injections quotidiennes diminue, on compte encore plus de 150.000 doses administrées chaque jour.