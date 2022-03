Covid-19 : Les enfants des soignants morts du virus seront des pupilles de la République

Leurs enfants bénéficieront désormais du statut de "pupille de la République". Réservé à l'origine aux enfants de victimes de guerre, il a été étendu progressivement aux enfants de militaires blessés ou tués en opérations militaires extérieures, aux enfants victimes d'actes de terrorisme et de piraterie. Ils sont considérés comme adoptés par l'État.

Jusqu'à leurs 21 ans inclus, ils disposeront de la "protection matérielle et morale particulière [de l'État, NDLR (...)] qui s’ajoute à celle exercée par les familles". Selon les ressources familiales, ils deviennent éligibles à une prise en charge partielle ou totale de leurs frais d'entretien, de maladie, de loisirs et d'éducation. Plusieurs dispositifs d'accompagnement et d'aide à l'emploi leur seront également proposés (prise en charge de formations, subventions à la recherche d'un premier emploi, couverture des frais d'installations, etc.). Côté fiscalité, ils auront aussi droit à plusieurs avantages comme la dispense de timbres ou des abattements spécifiques.