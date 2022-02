Covid-19 : les enfants français très peu vaccinés, est-ce un cas isolé en Europe ?

Il n'est pas très surprenant de constater que les enfants français de 5 à 11 restent peu vaccinés. Si des améliorations sont à signaler, il a longtemps été difficile pour les parents de trouver des créneaux disponibles. Les seuls mis à disposition étant souvent situés dans des localités à plusieurs dizaines de kilomètres. Par ailleurs, des institutions telles que la société française de pédiatrie ont affiché leur scepticisme quant à l'utilité d'une telle campagne, allant à l'encontre des messages partagés par les autorités de santé.

Un autre aspect à prendre en considération est lié à l'ouverture des établissements scolaires. Si le ministère de l'Éducation nationale a fait son maximum pour maintenir un accueil des élèves à l'école en réduisant les fermetures de classes, cela s'est traduit par une augmentation massive des contaminations chez les enfants et des taux d'incidence record. Dès lors, les jeunes qui ont contracté le virus ne devenaient plus éligibles à la vaccination, un délai étant préconisé entre la guérison et l'injection d'une première dose. Quand bien même certains parents ont pu vouloir vacciner leurs enfants, ils n'ont pas été en mesure de le faire.

Le 25 janvier, les autorités de santé ont annoncé que l'accord d'un seul parent redevenait suffisant pour vacciner les 5-11 ans, une décision censée faciliter le démarches et donner un coup d'accélérateur à la campagne. Si cette dernière patine encore dans l'Hexagone, on notera qu'elle n'a jamais commencé en Suède. "Nous n'estimons pas que les bénéfices soient suffisamment grands pour recommander la vaccination" de cette classe d'âge, a expliqué la semaine passée Britta Björklund, représentante de l'Autorité de santé publique suédoise. Une décision à rebours de celles prises par les autres pays européens et qui illustre les approches et stratégies très diverses qui cohabitent à l'échelle du continent.