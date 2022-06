Covid-19 : les États-Unis lancent la vaccination pour les enfants à partir de six mois

Depuis deux jours, le vaccin de Moderna, en deux doses, a été autorisé en urgence pour les enfants entre six mois et cinq ans. Celui de Pfizer, cette fois en trois doses, a été autorisé pour les enfants entre six mois et quatre ans. Avec cette décision, les États-Unis sont devenus ainsi le premier pays à rendre les injections de ces deux vaccins à ARN messager possibles dès l’âge de six mois.

Le président américain Joe Biden s'est félicité, ce vendredi 17 juin, de cette décision, qui représente selon lui "un grand soulagement pour les parents et familles à travers l'Amérique".