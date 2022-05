Covid-19 : les formes sévères provoqueraient une baisse du QI

Plus de deux ans et demi après la découverte du Covid-19, le virus qui a provoqué la mort d'au moins six millions de personnes à travers le monde n'a pas encore livré tous ses secrets. Y compris sur ses conséquences à long terme. Des chercheurs britanniques ont étudié les troubles cognitifs provoqués par les formes sévères de la maladie. Et ceux-ci sont loin d'être négligeables.

D'après les scientifiques de l'Université de Cambridge et de l'Imperial College de Londres, dont les travaux ont été publiés dans la revue eClinicalMedicine de The Lancet, les formes graves du Covid-19 entraîneraient des troubles cognitifs similaires à 20 ans de vieillissement, entre 50 et 70 ans. Soit l'équivalent, selon l'Imperial College, d'une perte de dix points de quotient intellectuel (QI).