Covid-19 : l'Institut Pasteur optimiste pour début mars

Faut-il croire à un optimisme général ? "Si on continue sur cette dynamique-là, on pourra sortir totalement de la vague d'ici à quelques semaines", déclarait, mercredi 16 février sur FranceInfo, Olivier Véran, anticipant par ailleurs une levée du masque au printemps. "On a une réduction très forte de la circulation du virus en France et on va continuer d’alléger les restrictions au fur et à mesure que la situation va s’améliorer", continuait, ce vendredi sur BFMTV, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.