Covid-19 : les symptômes durent moins avec Omicron que Delta

On les savait plus légers, les voilà plus courts. Selon une nouvelle étude britannique, publiée jeudi 7 avril dans la revue scientifique The Lancet, les symptômes du variant Omicron durent moins longtemps chez les personnes vaccinées que ceux de son prédécesseur Delta, comme le relaie l'AFP. Autre enseignement de ce travail, réalisé à partir des données recueillies sur l'application britannique de santé publique ZOE : Omicron provoquerait beaucoup moins de pertes d'odorat que Delta.