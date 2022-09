Covid-19 : les vaccins de Pfizer et Moderna contre Omicron autorisés par l'agence européenne du médicament

Dans un communiqué publié ce jeudi 1er septembre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé les nouveaux vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Ces vaccins nouvelle génération "ciblent le sous-variant d'Omicron BA.1 en plus de la souche originale" du coronavirus, a fait savoir le régulateur européen, précisant que ceux-ci "sont adaptés (c'est-à-dire mis à jour) pour mieux correspondre aux variantes circulantes du SRAS-CoV-2" et "peuvent élargir la protection contre différentes variantes et devraient donc aider à maintenir une protection optimale contre le COVID-19 à mesure que le virus évolue".

Le vaccin Pfizer est destiné aux personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une injection contre le COVID-19. À ce titre, l'EMA rappelle que ces nouveaux vaccins "fonctionnent de la même manière que les vaccins originaux".