Covid long : les anticorps développés contre la maladie à l'origine d'inflammations dans le cerveau ?

Voilà plus de deux ans et demi que le monde a découvert le virus du Covid-19, et pourtant, les mystères demeurent encore nombreux. Parmi eux, les raisons du Covid long, qui touche de multiples personnes guéries, mais souffrant toujours de symptômes liés à la maladie. Pour en savoir plus, des chercheurs américains ont analysé les cerveaux de neuf personnes décédées rapidement après avoir contracté le virus, au cours de la première vague, entre mars et mai 2020.

Si aucune trace du Covid-19 n'a été détecté dans les cerveaux, des anticorps y ont été repérés. Ces derniers seraient notamment à l'origine de dégâts sur les parois des vaisseaux sanguins, qui provoquent des inflammations. Cette découverte pourrait expliquer certains des effets durables de la maladie, comme des migraines, une fatigue chronique, la perte du goût et de l'odorat, des problèmes de sommeil ou encore un état de fatigue intellectuelle, estiment les scientifiques des Instituts américains pour la santé, dont les travaux ont été publiés dans la revue Brain.