"Les jambes bleues" : quel est cet étonnant symptôme du Covid long découvert par des chercheurs ?

Les chercheurs à l'origine de cette étude souhaitent que leurs résultats soient relayés rapidement afin d'aider les patients comme les cliniciens à diagnostiquer plus rapidement les cas de Covid long. "Les patients concernés ne sont pas conscients que ça peut être un symptôme du Covid long ou de la dysautonomie et peuvent se sentir inquiets face à leur état. De même, les médecins ne sont peut-être pas conscients du lien entre l'acrocyanose et le Covid long", insiste le Dr Manoj Sivan.