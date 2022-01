Covid-19 : Martin Hirsch "s'interroge" sur la gratuité des soins aux non- vaccinés

Une interrogation à haute voix, et non une proposition. Pourtant la séquence a fait réagir. Invité sur le plateau de "C à Vous" sur France 5 mercredi, le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch est revenu sur le bien-fondé des soins gratuits pour les non-vaccinés. Il a dit ne pas vouloir "qu'un jour on se dise que les dépenses de santé explosent parce qu'il y a toute une partie de comportements dits 'irresponsables' qui remettent en cause la solidarité de tous".

Derrière cette réflexion, le haut-fonctionnaire pose la question de savoir si les patients non-vaccinés en réanimation doivent payer leurs soins. "Quand un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé, qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile et qu'on y renonce, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences?, s'est-il questionné. Ou est-ce qu'on tend la main pour soigner mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences alors qu'il y en aura pour les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien."