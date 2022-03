Covid-19 : masque, pass vaccinal, protocole sanitaire à l'école... ce qui change ce lundi

La France va enfin pouvoir vivre à visage découvert. À partir de ce lundi, le port du masque n'est plus obligatoire dans quasiment tous les lieux clos. Depuis le 28 février, il n'était plus exigé dans les endroits soumis au pass vaccinal, c'est-à-dire les cinémas, bars, restaurants ou musées. Désormais, il ne le sera plus non plus dans les commerces, lieux de culte, entreprises ou en classe. Seuls les transports en commun et les établissements de santé y restent soumis. Le gouvernement encourage par ailleurs les personnes fragiles à continuer de le porter dans les lieux clos et grands rassemblements.