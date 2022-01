Covid-19 : avant un premier allègement des restrictions sanitaires, où en est l'épidémie dans votre région ?

En outre, dans les six autres régions de métropole, le décrue se fait encore attendre. Mais elle ne devrait pas tarder. En Bretagne, le taux d'incidence semble se stabiliser autour de 3480 cas pour 100.000 habitants et cet indicateur n'augmente plus. Même situation en Normandie (entre 3300 et 3400), dans le Grand Est (autour de 3600), en Occitanie (entre 4000 et 4100) et dans les Pays de la Loire (4200).