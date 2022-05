Covid-19 : peut-on m’obliger à porter un masque ?

Après deux ans de pandémie, le masque disparaît peu à peu de nos visages. Dès lundi 16 mai, le rectangle bleu ne sera ainsi plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun, comme l'a annoncé le ministre de la Santé, mercredi. Mais il ne le sera plus non plus dans les aéroports et les avions de l'Union Européenne, a assuré, le même jour, l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Légalement, peut-il tout de même être imposé par une entreprise ou une préfecture ? On fait le point.