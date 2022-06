Covid-19 : Moderna a développé un vaccin efficace contre les sous-variants d'Omicron

D'après les nouveaux résultats d'une étude clinique, la compagnie a affirmé que le rappel avait bien fonctionné contre BA.4 et BA.5, les derniers sous-variants d'Omicron. Ils sont d'ailleurs devenus plus dominants, en raison de leur meilleure transmissibilité, mais aussi leur capacité à échapper à l'immunité antérieure. Ce rappel a suscité des niveaux élevés d'anticorps, permettant de bloquer l'infection contre BA.4 et BA.5, que ce soit chez les personnes précédemment infectées et celles non infectées dans le passé.