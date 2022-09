Covid-19 : ni test ni pass sanitaire, le Maroc lève ses restrictions aux frontières

Depuis le 18 mai, les voyageurs désirant se rendre au Maroc devaient présenter un passeport vaccinal ou le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures, ainsi qu'une fiche sanitaire.

Selon le ministère de la Santé, les contaminations au Covid-19 ont chuté ces dernières semaines et la situation se caractérise désormais par une très faible propagation du virus dans tout le royaume. Sur 36 millions d'habitants, plus de 23,4 millions de personnes ont reçu une deuxième dose de vaccin, et près de sept millions la troisième. Un total de 16.278 patients sont décédés des suites de la maladie.