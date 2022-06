Non, le pass vaccinal ne sera pas réinstauré au 1er août comme l'affirme Christian Estrosi

Alors qu'Olivia Grégoire avait laissé entendre l’inverse il y a encore quelques jours, l’intervention du maire de Nice, isolée et reprise sur Twitter, a créé la surprise et fait le jeu des antivax. Sur les plateaux de télévision, la sortie de Christian Estrosi a été utilisée pour alimenter le débat. Par exemple, on pouvait lire sur CNews : "Le pass vaccinal de retour dès le 1er août ?". Mais la petite phrase de l’élu, désormais proche de la majorité, n’est fondée sur rien : l'avant-projet de loi ne consacre pas la prolongation du pass vaccinal, mais donne la possibilité à l'exécutif d'imposer le pass sanitaire aux frontières françaises.

D’ailleurs, le sénateur Bernard Jomier a rapidement corrigé le tir, en publiant sur son compte Twitter une capture du texte : "Le projet de loi sanitaire ne prévoit pas la prolongation du pass sanitaire. L’article 1 fait référence au seul système Sidep de collecte des données permettant de suivre l’épidémie. Débattons et adoptons les bonnes mesures sans tordre la réalité".