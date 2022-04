Covid-19 : "Nous avons passé le pic du rebond" épidémique, selon Olivier Véran

Est-ce le début de la fin ? "Nous avons passé le pic du rebond" de l'épidémie de Covid-19, a souligné, ce jeudi 7 avril, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran. Et pour cause, ces derniers jours, la courbe des contaminations, portées par le variant BA.2, ne cesse de diminuer dans l'Hexagone. Selon les données des autorités de santé, 129.980 nouveaux cas positifs ont été enregistrés vendredi 1er mai, contre 138.523 la semaine passée et encore 140.730 dix jours plus tôt.