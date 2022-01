Covid-19 : pourquoi le virus recule en Ile-de-France, contrairement au reste du pays

Serait-ce un début d’éclaircie dans cette épidémie ? Alors que le nombre de contaminations continue de grimper dans l'Hexagone, on observe un changement de braquet en Ile-de-France depuis quelques semaines. Là-bas, le taux d’incidence sur une semaine atteint 3392 cas pour 100.000 habitants du 14 au 21 janvier, contre 4100 vingt jours plus tôt selon Santé publique France. Les admissions en soins critiques sont également en baisse : elles étaient 656 du 3 au 9 janvier, contre 553 du 10 au 16 janvier ; et le nombre d’hospitalisations stagne. Pourtant, il suffit de traverser la région voisine pour observer une situation totalement opposée.

De la Bretagne, direction Bourgogne-Franche-Comté, en passant par le Centre-Val de Loire, les chiffres de l’épidémie n’ont toujours pas entamé leur décrue. Bien au contraire. En Centre-Val de Loire, par exemple, le taux d’incidence a bondi de 1960, du 1er au 7 janvier, à plus de 3100 la semaine passée. Même constat en Auvergne Rhône-Alpes : de 2843 début janvier, il est passé à plus de 4000 du 14 au 21 janvier. À ce jeu-là, la hausse du marqueur de l'épidémie est quasi la même dans chacune des régions, outre l’Île-de-France.