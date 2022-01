Covid-19 : Omicron, froid... la fiabilité des tests mise à mal ?

Ces derniers jours, plusieurs experts ont alerté sur un autre facteur pouvant nuire à la fiabilité des tests antigéniques : les températures trop basses. "Il ne faut pas stocker les tests au froid", a de son côté insisté Gilles Bonnefond, porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, dans les colonnes du Parisien. "La notice indique une plage de température entre 2 et 30 °C. Si les tests ont été gelés, cela dégrade complètement la matrice", et fait courir un risque de résultat positif, même chez un patient non contaminé par le virus.

"Afin de garantir les performances des tests, il est indispensable que les conditions de stockage, de conservation et d'utilisation soient respectées conformément à leur notice d'utilisation", insiste de son côté la Direction générale de la santé soulignant que la température de conservation requise dépend des fabricants. Et de préciser : "Une utilisation non conforme aux préconisations de la notice constitue un 'mésusage' et ne permet pas de garantir les performances du dispositif et un résultat fiable."