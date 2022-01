Covid-19 : le vaccin est "une forme de médicament", reconnaît Jean-François Delfraissy

Cette "action limitée" sur la durée de l'immunité et la protection contre la contagion contraignent à des rappels réguliers, pour ne pas perdre les effets bénéfiques du vaccin. D'où le sentiment parfois d'une prise préventive d'un médicament. "Je rappelle qu'on a dix fois plus de chances de se retrouver en réanimation, si on n'est pas vacciné", a toutefois insisté Jean-François Delfraissy, rappelant ainsi que le sérum reste l'arme la plus efficace contre les formes graves et sévères de la maladie.